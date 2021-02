Casertana, tre punti e aggancio ai play off: Teramo ko 2-0 (Di domenica 14 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoGrande vittoria della Casertana che riscatta il 5-1 di Terni e batte 2-0 il Teramo allo stadio Pinto. Gli ospiti restano in dieci al 41? della prima frazione quando Vitturini rimedia il secondo giallo dopo un intervento in ritardo su Izzillo agevolando il compito alla squadra di Guidi. Il vantaggio rossoblu arriva al 3? della ripresa. Cuppone approfitta do un errore della coppia Lewandowski-Costa Ferreira e mette la palla in rete. Il Teramo accenna una reazione e va vicino al pareggio al 74? con Birigea. Nel frangente è provvidenziale la chiusura di Del Grosso che devia a lato. Al minuto 83 gli abruzzesi restano addirittura in nove dopo un brutto fallo di Piacentini su Matese: rosso diretto. Nel recupero i falchetti firmano il raddoppio con Turchetta, che pescato da Izzillo batte Lewandowski per il 2-0 ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 14 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoGrande vittoria dellache riscatta il 5-1 di Terni e batte 2-0 ilallo stadio Pinto. Gli ospiti restano in dieci al 41? della prima frazione quando Vitturini rimedia il secondo giallo dopo un intervento in ritardo su Izzillo agevolando il compito alla squadra di Guidi. Il vantaggio rossoblu arriva al 3? della ripresa. Cuppone approfitta do un errore della coppia Lewandowski-Costa Ferreira e mette la palla in rete. Ilaccenna una reazione e va vicino al pareggio al 74? con Birigea. Nel frangente è provvidenziale la chiusura di Del Grosso che devia a lato. Al minuto 83 gli abruzzesi restano addirittura in nove dopo un brutto fallo di Piacentini su Matese: rosso diretto. Nel recupero i falchetti firmano il raddoppio con Turchetta, che pescato da Izzillo batte Lewandowski per il 2-0 ...

TeleradioNews : Casertana. Calcio, serie C: tre assenze importanti nei ‘Falchetti’ domenica nella sfida col Teramo -… - TeleradioNews : Casertana. Calcio, serie C: tre assenze importanti nei ‘Falchetti’ domenica nella sfida col Teramo -… - NunzioMarrazzo : Casertana. Tre falchetti saltano la gara con il Teramo, torna Buschiazzo: i convocati di Guidi ???????? #Calcio,… - casertatodaynew : I Falchetti cercano sin da subito di prendere in mano le redini della gara: sono addirittura tre, le occasioni da r… -