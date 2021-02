LIVE Scozia-Galles 24-25, Sei Nazioni rugby in DIRETTA: i dragoni fanno due su due (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.49 La nostra DIRETTA LIVE di Scozia-Galles finisce qui. Grazie per averci seguito e a presto con le emozioni del Sei Nazioni qui su OA Sport. 19.47 Galles che si prende anche il punto bonus e vola a 9 punti ed in testa al torneo. Si conferma una statistica negativa per la Scozia: da quando esiste il Sei Nazioni, non è mai riuscita a vincere le prime due partite. 19.45 Con un pizzico di fortuna, nonostante mille problemi, il Galles vince anche in Scozia sfruttando la superiorità numerica come la scorsa settimana contro l’Irlanda. La partita, che sembrava essere saldamente nelle mani della Scozia, è sfuggita di mano dopo ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.49 La nostradifinisce qui. Grazie per averci seguito e a presto con le emozioni del Seiqui su OA Sport. 19.47che si prende anche il punto bonus e vola a 9 punti ed in testa al torneo. Si conferma una statistica negativa per la: da quando esiste il Sei, non è mai riuscita a vincere le prime due partite. 19.45 Con un pizzico di fortuna, nonostante mille problemi, ilvince anche insfruttando la superiorità numerica come la scorsa settimana contro l’Irlanda. La partita, che sembrava essere saldamente nelle mani della, è sfuggita di mano dopo ...

