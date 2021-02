Impeachment: Trump assolto (Di sabato 13 febbraio 2021) Il Senato ha assolto Donald Trump nel suo secondo processo di Impeachment. Sono stati 57 i voti contro l'ex presidente, 43 quelli a favore. Il quorum di due terzi necessario per arrivare a una condanna non è quindi stato raggiunto: uno scenario, quest'ultimo, che è del resto sempre stato considerato improbabile. Tutti i senatori democratici hanno votato contro Trump, insieme a sette repubblicani: Richard Burr, Bill Cassidy, Susan Collins, Lisa Murkowski, Mitt Romney, Ben Sasse e Pat Toomey. Da rilevare invece che il capogruppo dell'elefantino, Mitch McConnell, non si è espresso a favore di una condanna, nonostante i suoi rapporti con l'ex presidente si fossero guastati non poco. Ricordiamo che, ad oggi, Trump è stato l'unico presidente ad essere messo in stato d'accusa due volte e l'unico ex inquilino ... Leggi su panorama (Di sabato 13 febbraio 2021) Il Senato haDonaldnel suo secondo processo di. Sono stati 57 i voti contro l'ex presidente, 43 quelli a favore. Il quorum di due terzi necessario per arrivare a una condanna non è quindi stato raggiunto: uno scenario, quest'ultimo, che è del resto sempre stato considerato improbabile. Tutti i senatori democratici hanno votato contro, insieme a sette repubblicani: Richard Burr, Bill Cassidy, Susan Collins, Lisa Murkowski, Mitt Romney, Ben Sasse e Pat Toomey. Da rilevare invece che il capogruppo dell'elefantino, Mitch McConnell, non si è espresso a favore di una condanna, nonostante i suoi rapporti con l'ex presidente si fossero guastati non poco. Ricordiamo che, ad oggi,è stato l'unico presidente ad essere messo in stato d'accusa due volte e l'unico ex inquilino ...

you_trend : ?? Il Senato degli Stati Uniti assolve Donald Trump nel processo di impeachment con 57 voti per la condanna e 43 per… - Agenzia_Ansa : #Impeachment: #Trump assolto, non bastano i 7 sì repubblicani. Il voto finale è stato 57 a 43. Decisiva l'indicazio… - francescocosta : La gran parte dei senatori Repubblicani considera Trump responsabile dei fatti del 6 gennaio, quando hanno rischiat… - LucaGiroletti : RT @giopank: Trump prosciolto nel processo di impeachment al Senato a favore della sua condanna 57 senatori contro 43. Alla fine solo 7 rep… - palermo24h : Il Senato Usa assolve Trump, i repubblicani lo salvano di nuovo in impeachment -