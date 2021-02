Governo | è ufficiale | ecco la lista dei ministri del nuovo esecutivo Draghi

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Mario, ilpresidente del Consiglio dei, ha sciolto la riserva. Questa sera si è recato al Quirinale dove ha presentato al Presidente Sergio Mattarella ladei nuoviche lo affiancheranno. Per domani alle 12 è prevista la cerimonia del giuramento. 40 minuti di colloquio e poi la lettura della. Isono in tutto 23, di cui 15 politici e 8 tecnici. Le riconferme negli stessi ministeri sono 7. I nuoviIlsarà composto da 23di cui 15 uomini e 8 donne. Ministro della Cultura Dario Franceschini Ministro del Lavoro Andrea Orlando Ministra della Giustizia Marta Cartabia Ministra dell’Interno Luciana ...

matteosalvinimi : ...misure adottate dal dimissionario governo Conte. La Fipe (Federazione Italiana Pubblica Esercizi) apprezza la p… - LucaNameiswolf : @claudietta791 @jacopo_iacoboni Con Draghi al governo qualcuno in visita ufficiale vorrà incontrare Giggi? - dalto87 : È ufficiale il messaggio politico del nuovo governo: 'venghino, venghino siori, svendiamo asset fondamentali della… - manilamatic : @luigidimaio, domani nella foto ufficiale del nuovo governo ti consiglio di metterti tra la gelmini la carfagna e b… - wam_the : Ministri governo Draghi: tutti i nomi UFFICIALE -

Ultime Notizie dalla rete : Governo ufficiale

TPI

La biografiaracconta delle sue umili origini: nato nel 1966 in un paesino sul lago di ... per cinque anni, ricopre il ruolo di presidente della commissione bilancio alla Camera e nel...di Silvana Palazzo) DRAGHI SU MINISTRI 'FARÒ UNA PROPOSTA IO' In attesa dell' arrivodi Mario Draghi al Quirinale per sciogliere la riserva sul, prosegue il sostanziale "buio" di ...Roberto Garofoli potrebbe essere il nuovo sottosegretario di Stato alla presidenza al Consiglio dei Ministri con funzione di segretario dello stesso.Lo ha annunciato Mario Draghi, sciogliendo la riser ...Roma, 12 feb. (Adnkronos) - Torna alla pubblica amministrazione Renato Brunetta. Consigliere economico della presidenza del Consiglio con i governi ...