Coprifuoco e apertura serale ristoranti | la decisione sembra essere presa | i nuovi orari

Yogaolic : #Brescia Nuovo Dpcm: coprifuoco allungato, apertura serale ristoranti, cinema e teatri. Le ipotesi - ChiaraCiv : Nuovo Dpcm: coprifuoco allungato, apertura serale ristoranti, cinema e teatri. Le ipotesi - PantheonVerona : Feste private, violazioni del coprifuoco e dei limiti di apertura dei locali. Sono stati numerosi gli interventi e… - AriannaEnea : @matteosalvinimi Basta coprifuoco basta maschere all’ aperto apertura risto bar - gazzettamantova : Weekend in zona gialla: ecco cosa si può fare a Mantova Ecco un ripasso delle regole da rispettare, dal coprifuoco… -

Ultime Notizie dalla rete : Coprifuoco apertura

IL GIORNO

... vale a dire quello che dispone la proroga del divieto di spostamento tra regioni e l'... Nuovo dpcm dal 6 marzo 2021 Le indiscrezioni parlano di uno slittamento dell'inizio del, ...delle buste della raccolta indifferenziata a Salerno, continua il fenomeno che, ormai da ... dunque in pieno, mi viene lecito chiedere come sia possibile che queste persone non ...Zona gialla e colori delle regioni che cambiano. Atteso anche oggi, infatti, il consueto monitoraggio settimanale sui dati del Covid in Italia della cabina di regia che potrebbe ridisegnare la mappa d ...Qualcuno evidentemente non ha capito che essere passati in zona gialla non significa aver fatto cadere le prescrizioni precedenti. E così i carabinieri, in centro storico, hanno sanzionato ...