Ivana Icardi incinta, chi è il compagno conosciuto al Grande Fratello: «Ora gli amori della mia vita sono diventati due» (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ivana Icardi è incinta. Ivana Icardi, sorella dell?attaccante del Psg Mauro Icardi, nota in Italia per la sua partecipazione alla sedicesima edizione del Grande Fratello, ha dato il... Leggi su leggo (Di giovedì 11 febbraio 2021), sorella dell?attaccante del Psg Mauro, nota in Italia per la sua partecipazione alla sedicesima edizione del, ha dato il...

