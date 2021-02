Il Ministero della Salute invita alla prudenza: 'Resta il rischio infezioni, anche i vaccinati in quarantena' (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Durante la videoconferenza tra Ministero della Salute e Regioni sono state dettate alcune linee guida dopo che in un ospedale fuori Roma 3 medici immunizzati sono risultati positivi al tampone. anche ... Leggi su globalist (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Durante la videoconferenza trae Regioni sono state dettate alcune linee guida dopo che in un ospedale fuori Roma 3 medici immunizzati sono risultati positivi al tampone....

