Moon13_me : RT @Agenzia_Italia: Governo, Bonomi: 'Convinto sostegno all'azione di Draghi' - infoitinterno : Consultazioni, Confindustria: 'Espresso a Draghi convinto sostegno, fare presto e bene' - parlamentonews : DRAGHI INCASSA IL “SOSTEGNO CONVINTO” DI CONFINDUSTRIA - Affaritaliani : Bonomi (Confindustria): convinto sostegno a Draghi, molto da fare - ilfoglio_it : VIDEO - Bonomi: 'Sostegno di Confindustria convinto a Draghi. C'è molto da fare per il paese' -

Ultime Notizie dalla rete : Confindustria convinto

'Abbiamo espresso il nostro piu'sostegno all'azione che dovra' intraprendere - ha detto il presidente di, Carlo Bonomi, al termine dell'incontro - perche' c'e' davvero molto ...Ore 12.35 Bonomi () 'C'è molto da fare' . 'Abbiamo espresso il nostro piùsostegno all'azione che dovrà intraprendere, nella vera speranza che il consenso parlamentare riservato ...perché “Confindustria non intende alimentare in alcun modo indiscrezioni su cosa il presidente Draghi intenda fare. Non solo per l’assoluto rispetto che portiamo per il presidente incaricato ma perché ...Abbiamo provveduto a informare il presidente Draghi sulle posizioni che abbiamo assunto nell'ultimo anno su tutti i maggiori temi che rimangono irrisolti nell'agenda del Paese', ha detto Bonomi dopo a ...