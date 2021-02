Conte ha deciso cosa farà dopo l’arrivo di Draghi: la sua mossa (Di martedì 9 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Il nuovo governo guidato da Mario Draghi è sempre più vicino e molti italiani si chiedono cosa farà Giuseppe Conte una volta uscito da Palazzo Chigi. Diventato presidente del Consiglio il 1° giugno 2018, dopo due anni e mezzo non ha nessuna voglia di lasciare la politica: il Corriere della Sera ha svelato la sua mossa. Subito dopo l’incarico di formare un nuovo governo affidato da Sergio Mattarella a Mario Draghi, sono immediatamente nate diverse speculazioni sul futuro di Giuseppe Conte. La prima domanda: resterà in politica o tornerà a fare semplicemente il professore? Conte in realtà avrebbe già deciso: dopo aver scartato l’ipotesi di candidarsi a ... Leggi su improntaunika (Di martedì 9 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Il nuovo governo guidato da Marioè sempre più vicino e molti italiani si chiedonoGiuseppeuna volta uscito da Palazzo Chigi. Diventato presidente del Consiglio il 1° giugno 2018,due anni e mezzo non ha nessuna voglia di lasciare la politica: il Corriere della Sera ha svelato la sua. Subitol’incarico di formare un nuovo governo affidato da Sergio Mattarella a Mario, sono immediatamente nate diverse speculazioni sul futuro di Giuseppe. La prima domanda: resterà in politica o tornerà a fare semplicemente il professore?in realtà avrebbe giàaver scartato l’ipotesi di candidarsi a ...

repubblica : Giuseppe Conte ha smesso i panni inamidati da avvocato e ha deciso che la politica è il suo mestiere. Si è dipinto,… - Roberto9999G : RT @repubblica: Giuseppe Conte ha smesso i panni inamidati da avvocato e ha deciso che la politica è il suo mestiere. Si è dipinto, per olt… - apavo75 : RT @Tommasolabate: Giuseppe Conte ha deciso. In campo alle suppletive di Siena. Dopo due volte da premier, l’Avvocato e professore alla ri… - glfloris : RT @repubblica: Giuseppe Conte ha smesso i panni inamidati da avvocato e ha deciso che la politica è il suo mestiere. Si è dipinto, per olt… - la_kuzzo : RT @repubblica: Giuseppe Conte ha smesso i panni inamidati da avvocato e ha deciso che la politica è il suo mestiere. Si è dipinto, per olt… -