Serie A 2021 | il Milan cala il poker e torna in vetta | successi per Bologna e Udinese | pari tra Benevento e Samp

In attesa del posticipo di questa sera (Lazio-Cagliari alle ore 20.45) in questa domenica si sono disputate quattro partite del 21° turno della Serie A 2020-2021. Il campo principale era quello di San Siro, dove il Milan ha superato il Crotone in scioltezza con un netto poker. Giornata positiva anche per l'Udinese che supera il Verona e per il Bologna che passa in quel di Parma, mentre impattano Benevento e Sampdoria. Con questi risultati la classifica vede di nuovo il Milan al comando con 49 punti, rimettendo 2 lunghezze di vantaggio sull'Inter. Terza posizione per la Juventus con 42 punti, mentre al quarto posto troviamo la Roma con 40, con il rischio che i "cugini" della Lazio possano raggiungerli dopo il posticipo di questa sera.

