Coronavirus | in Lombardia 50 decessi in un giorno Diminuiscono i nuovi positivi | 1 923 ieri 2 504

Il bollettino del 6 febbraio Nelle ultime 24 ore in Lombardia si contano 1.923 nuovi positivi al Coronavirus (-581 rispetto a ieri) e 50 morti (+4). I ricoverati con sintomi sono 3.894, di cui 354 in terapia intensiva (ieri erano 359) e 3.540 in area non critica (-9). Il totale dei contagiati dall'inizio della pandemia tocca quindi quota 547.970, quello delle vittime arriva a 27.395. Il bollettino del 6 febbraio registra un tasso di positività del 5,3% (ieri era al 6,4%), con un totale di 36.092 tamponi effettuati.

