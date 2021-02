Torino, le ultime dal Filadelfia: Vojvoda si allena parzialmente in gruppo (Di giovedì 4 febbraio 2021) Buone notizie per il Torino di Davide Nicola: Mergim Vojvoda ha svolto una parte di lavoro in gruppo in vista dell’Atalanta Buone notizie per il Torino di Davide Nicola: Mergim Vojvoda ha svolto una parte di lavoro in gruppo in vista dell’Atalanta. «allenamento mattutino per il Torino con una seduta tecnico-tattica di preparazione alla partita contro l’Atalanta, sabato pomeriggio a Bergamo. Dopo l’attivazione muscolare Davide Nicola ha fatto svolgere una serie di esercitazioni a tema e poi ha diretto una partita con tempo e campo ridotti. Per Mergim Vojvoda una fase di lavoro in gruppo e poi programma personalizzato sulla parte atletica. Domani sessione di rifinitura e poi, dopo pranzo per i calciatori convocati, ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Buone notizie per ildi Davide Nicola: Mergimha svolto una parte di lavoro inin vista dell’Atalanta Buone notizie per ildi Davide Nicola: Mergimha svolto una parte di lavoro inin vista dell’Atalanta. «mento mattutino per ilcon una seduta tecnico-tattica di preparazione alla partita contro l’Atalanta, sabato pomeriggio a Bergamo. Dopo l’attivazione muscolare Davide Nicola ha fatto svolgere una serie di esercitazioni a tema e poi ha diretto una partita con tempo e campo ridotti. Per Mergimuna fase di lavoro ine poi programma personalizzato sulla parte atletica. Domani sessione di rifinitura e poi, dopo pranzo per i calciatori convocati, ...

