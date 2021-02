Le parole di Conte su Draghi e il nuovo governo (Di giovedì 4 febbraio 2021) Annunciato come sempre via social, arrivano le parole di Giuseppe Conte, presidente uscente. Gli occhi di tutti nelle ultime ore sono stati puntati su Mario Draghi, che ieri ha accettato il mandato dal presidente Mattarella e che oggi inizia le consultazioni. Le parole di Conte “Desidero ringraziare gli amici della coalizione“, dice il premier uscente fuori da Palazzo Chigi. Spiega di aver incontrato Draghi nella giornata di ieri, rivelando “un colloquio molto aperto“, positivo. “Gli ho fatto gli auguri di buon lavoro“, aggiunge ancora. Poi entra nel merito della polemica che lo vede come rivela di Draghi, chi parla così “non mi conosce o parla in malafede“. Continua ancora specificando di essere al servizio del Paese: “Continuerò a lavorare per il bene del ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 4 febbraio 2021) Annunciato come sempre via social, arrivano ledi Giuseppe, presidente uscente. Gli occhi di tutti nelle ultime ore sono stati puntati su Mario, che ieri ha accettato il mandato dal presidente Mattarella e che oggi inizia le consultazioni. Ledi“Desidero ringraziare gli amici della coalizione“, dice il premier uscente fuori da Palazzo Chigi. Spiega di aver incontratonella giornata di ieri, rivelando “un colloquio molto aperto“, positivo. “Gli ho fatto gli auguri di buon lavoro“, aggiunge ancora. Poi entra nel merito della polemica che lo vede come rivela di, chi parla così “non mi conosce o parla in malafede“. Continua ancora specificando di essere al servizio del Paese: “Continuerò a lavorare per il bene del ...

