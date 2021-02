Che Dio ci Aiuti 6 | anticipazioni settima puntata di giovedì 11 febbraio 2021

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Che Dio ci6 - Elena Sofia Ricci Dieci prime serate, per un totale di venti episodi, riportano su Rai 1 Suor Angela (Elena Sofia Ricci), Suor Costanza (Valeria Fabrizi), Azzurra (Francesca Chillemi) ed altri personaggi cari a loro e al pubblico di Che Dio ci. Nuove storie che coniugheranno dramma e commedia, con linee narrative leggere, fatte di gag ed equivoci, che si alterneranno a ricordi dolorosi, errori a cui porre riparo e tanti sentimenti contrastanti. Dietro la macchina da presa Francesco Vicario, che con la Ricci aveva già condiviso I Cesaroni; a seguire tutte le, aggiornate episodio per episodio. 6×13 Pensaci tu!: Suor Angela e suo padre Primo cercano di rintracciare Vanessa: prima di raccontare tutto a Erasmo vogliono essere sicuri. Ma anche Erasmo si avvicina sempre più alla verità sulle sue ...

Il giovedì sera è ormai dedicato alla fiction di Rai1 "ci aiuti " e, infatti, anche nella serata di ieri 4 febbraio 2021 il pubblico si è radunato davanti al piccolo schermo per poter assistere alle avventure di Suor Angela, Suor Costanza e le sue ...Suor Angela straccia Albanese e Cortellesi in replica Su Rai1 'ci aiuti 6', con Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi, Francesca Chillemi e tanti nuovi giovani talenti della fiction di Viale ...