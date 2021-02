Werner non segna da novembre. Tuchel: “Tireremo il meglio da lui” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Uno dei problemi del Chelsea è l’astinenza da gol di Timo Werner, il cui ultimo gol in Premier League risale al 7 novembre. Nel corso della conferenza stampa in vista della gara con il Tottenham, il tecnico Thomas Tuchel ha parlato anche di questo fattore. Queste le sue parole: “Ha bei ricordi allo stadio del Tottenham. Ha segnato per il Chelsea e per il Lipsia lì e non cerca scuse. Sta lavorando sodo. È nostra responsabilità tirare fuori il meglio dal giocatore, quindi attaccare lo spazio per sfruttare la sua velocità”. Foto: Twitter Chelsea L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Uno dei problemi del Chelsea è l’astinenza da gol di Timo, il cui ultimo gol in Premier League risale al 7. Nel corso della conferenza stampa in vista della gara con il Tottenham, il tecnico Thomasha parlato anche di questo fattore. Queste le sue parole: “Ha bei ricordi allo stadio del Tottenham. Hato per il Chelsea e per il Lipsia lì e non cerca scuse. Sta lavorando sodo. È nostra responsabilità tirare fuori ildal giocatore, quindi attaccare lo spazio per sfruttare la sua velocità”. Foto: Twitter Chelsea L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

