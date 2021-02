Privacy | TikTok | ‘dal 9 2 processo verifica età utenti | app solo dai 13 anni in su’

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb. (Adnkronos) – “La sicurezza delle persone che fanno parte della communityè la nostra priorità assoluta. Abbiamo raggiunto un accordo con il Garante, l’autorità italiana per la protezione dei dati, e oggi stiamo adottando ulteriori misure per supportare la nostra community in Italia. A partire dal 9 febbraio, faremo passare nuovamente ogni utente in Italia attraverso il nostrodidell’età eglidi età pari o superiore a 13potranno continuare a utilizzare l’app dopo aver eseguito questo”. Ad affermarlo è Alexandra Evans, Head of Child Safety,– Europe, dopo i colloqui delle ultime settimane avvenuti tra il social e il Garante per la. Inoltre, sottolinea, ...

SingolaritaTech : Scatta il controllo dell’età per tutti gli utenti italiani di TikTok - andreazenatti93 : RT @wireditalia: Il 9 febbraio tutti i profili saranno bloccati e dovranno confermare l'età. La misura risponde alle richieste del Garante… - GraziaAmelia : RT @stefanoepifani: Con #TikTok volevate la pezza peggiore del buco? L’avete ottenuta: sistemi di Intelligenza Artificiale per la profilazi… - wireditalia : Il 9 febbraio tutti i profili saranno bloccati e dovranno confermare l'età. La misura risponde alle richieste del G… - AlessLongo : TikTok blocca i minori, critico l'uso di intelligenza artificiale per controllo età, ma sarà fatto sotto controllo… -

Leggi anche Tik Tok, influencer siciliana denunciata per istigazione al suicidio TikTok bloccato, Garante privacy dispone stop Una volta identificato un utente al di sotto dei 13 anni, spiega la nota,... A partire dal 9 febbraio, TikTok chiederà a tutti gli utenti italiani di inserire nuovamente l'età per poter continuare a ... La decisione arriva dopo il provvedimento del Garante italiano per la privacy. ROME, FEB 3 - Chinese video sharing platform TikTok has blocked access to the under-13s and will assess artificial intelligence systems to verify users' ages after the death last month of a 10-year-ol ...