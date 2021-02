Fratel Gabriele ucciso dal Covid | il parroco choc | ' L' ho visto morire in pochi giorni'

vitapinerolese : Pinerolo. Gli Oblati danno l’arrivederci in Cielo a Fratel Gabriele Dionisi -

Ultime Notizie dalla rete : Fratel Gabriele

Il Messaggero

AMANDOLA - Morto per il Covid in Abruzzo un frate originario del Fermano. A perdere la vita a TeramoDionisi , 65 anni, della parrocchia di San Berardo, nato ad Amandola e con trascorsi a Montegranaro. La chiesa lo scorso 24 gennaio era stata chiusa per essere sanificata dopo che il ...TERAMO - E' morto domenica all'ospedale di Teramo, stroncato in appena sei giorni dal covid 19Dionisi , 65 anni, della parrocchia di San Berardo, appartenente alla congregazione degli Oblati di Maria Vergine. I funerali saranno celebrati mercoledì 3 febbraio alle 9 nella stessa ...Tre morti per Covid nella giornata di ieri e 9 positivi in provincia di Teramo. A perdere la vita nel reparto di terapia intensiva anche fratel Gabriele Dionisi, 65 anni, della parrocchia di ...AMANDOLA - Morto per il Covid in Abruzzo un frate originario del Fermano. A perdere la vita a Teramo Fratel Gabriele Dionisi, 65 anni, della parrocchia di San Berardo, nato ad Amandola e ...