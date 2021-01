Papa Francesco istituisce la Giornata Mondiale dei Nonni: prevista per la quarta domenica di luglio (Di domenica 31 gennaio 2021) "La vecchiaia è un dono e i Nonni sono l'anello di congiunzione con i giovani", ha detto Papa Francesco nell'Angelus. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 31 gennaio 2021) "La vecchiaia è un dono e isono l'anello di congiunzione con i giovani", ha dettonell'Angelus. L'articolo .

Pontifex_it : La storia dell’evangelizzazione comincia con una ricerca appassionata del Signore che chiama e vuole stabilire con… - vaticannews_it : #29gennaio 'Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato' Messaggio di #PapaFrancesco per la… - vaticannews_it : #30gennaio #PapaFrancesco: chi non segue il Concilio non sta con la #Chiesa Approfondisci ???? - Rvaticanaitalia : RT @vaticannews_it: #31gennaio #PapaFrancesco all' #Angelus : ascoltiamo la parola autorevole di Gesù, portando un Vangelo sempre con noi,… - cjmimun : Papa: Francesco istituisce la giornata mondiale dei nonni In occasione della ricorrenza dei santi Gioacchino e Anna -