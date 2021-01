Agrumi pugliesi | stamani spremute con agricoltori e medici ai mercati contadini di Brindisi e Foggia Coldiretti | mattinata dedicata ai benefici effetti di questa frutta

(Di sabato 30 gennaio 2021) Di seguito un comunicato diffuso daPuglia: Pillole di salute con il medico a disposizione al mercato deie vitamina C con glimade in Puglia ein diretta per i consumatori alle prese con i malanni stagionali. L’appuntamento è sabato 30 gennaio 2021, alle ore 9,30, al mercato contadino di Via Appia 226 a, con il medico chirurgo il dott. Giovanni Campana e glidi Campagna Amica in unainteramenteaidegli. L’iniziativa sarà replicata alle ore 10,00 ain Via della Repubblica 78 e domenica 31 gennaio, alle ore 10,00, a Lecce al Mercato di Campagna Amica di Piazza Ludovico Ariosto, ...

Eccesso di produzione causa #COVID Gli agrumi pugliesi gettati al macero - amperrino : Agrumi pugliesi al macero, chiesto Tavolo agrumicolo regionale - - ColdirettiP : #consumi meno di 5 pugliesi su 10 mangiano frutta almeno una volta alla settimana; educazione alimentare a…

A base di agrumi i rimedi contadini contro i malanni stagionali, con pillole naturali di vitamina C da ... assieme alle mele, in cima alla lista dei frutti stagionali più amati dai pugliesi", afferma ... Giovanni Campana e gli agricoltori di Campagna Amica in una mattinata interamente dedicata ai benefici effetti degli agrumi. L'iniziativa sarà replicata alle ore 10,00 a Foggia in Via della ... La crisi degli agrumi nel Mezzogiorno d'Italia ha molte facce: continuano i danni del maltempo che decimano le produzioni in Sardegna e Puglia, ma in quest'ultima regione il Mipaa ...