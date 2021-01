La masterclass di Carla Fracci per «Giselle»

(Di sabato 30 gennaio 2021) «Per me è una gioia ritrovarvi, essere in questo teatro dove ho passato una vita. Sono cresciuta qui. Avevo nove anni e fino al 1999 abbiamo lavorato insieme. Devo ringraziare Manuel (Legris, direttore dalla corrente stagione del Ballo della Scala, ndr) che mi ha invitata per questa occasione». Sono le prime parole con cuiapre nella Sala Cecchetti della Scala una delle duededicate al balletto, godibili entrambe sul canale YouTube del teatro. Preparazione allo streaming … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

teatroallascala : Stasera alle 19 @NicolettaManni e @andrijashenko saranno i protagonisti della seconda Masterclass con Carla Fracci… - Ary1797 : RT @teatroallascala: Stasera alle 19 @NicolettaManni e @andrijashenko saranno i protagonisti della seconda Masterclass con Carla Fracci ?? h… - PatriziaAlessa2 : RT @teatroallascala: Stasera alle 19 @NicolettaManni e @andrijashenko saranno i protagonisti della seconda Masterclass con Carla Fracci ?? h… - BologniniS : RT @teatroallascala: Stasera alle 19 @NicolettaManni e @andrijashenko saranno i protagonisti della seconda Masterclass con Carla Fracci ?? h… - Ganymeg : RT @teatroallascala: Stasera alle 19 @NicolettaManni e @andrijashenko saranno i protagonisti della seconda Masterclass con Carla Fracci ?? h… -

Ultime Notizie dalla rete : masterclass Carla

Il Manifesto

Mascherine ed eleganza. Giovedì, la primadi balletto in streaming conFracci. L'étoile milanese ha provato «Giselle» assieme a Martina Arduino (Giselle) , Claudio Coviello (Albrecht) e agli artisti del corpo di ballo del ......in streaming su 'Giselle', eccezionale momento di incontro traFracci e i protagonisti della imminente registrazione di 'Giselle'. Su invito del direttore del Ballo ...La prima ballerina questa sera sarà sul palco con Claudio Coviello per il balletto trasmesso in streaming, nel secondo atto il testimone passerà ...«Per me è una gioia ritrovarvi, essere in questo teatro dove ho passato una vita. Sono cresciuta qui. Avevo nove anni e fino al 1999 abbiamo lavorato insieme. Devo ringraziare Manuel (Legris, direttor ...