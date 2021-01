(Di venerdì 29 gennaio 2021) Palermo, 29 gen. (Adnkronos) - “Da lunedì 1 febbraio arriveranno nelle case e nelle aziende dei contribuenti due “regali” dal Governo Giallorosso: Milioni died avvisi di accertamento ed un aumento delle tasse sugli immobili. Questo è l'effetto della politica dei “brevi rinvii” attuata dal Governo a seguito della emergenza covid 19. Rinvio a poco a poco così Ti tengo sempre sottomesso”. A dirlo l'avvocato Ernesto Fiorillo, Presidente Nazionale diche aggiunge: “Si tratta di due azioni assurde, illogiche e punitive” ribadisce Sembra quasi che il mancato ulteriore invio della proroga rappresenti una punizione del Governo per avere perso la fiducia”. Poiché in questo momento gli Italiani, salvo rare eccezioni, non sono in grado di pagare,ha avviato dal ...

TV7Benevento : Fisco: Consumatori associati, class action contro cartelle esattoriali... - Agenparl : Unione Naz. Consumatori su Oxfam: dati vergognosi, serve fisco più equo - -

Ultime Notizie dalla rete : Fisco Consumatori

L'agone

Sebbene sia necessario promuove e incoraggiare la digitalizzazione, in quanto può aumentare la produttività e portare benefici ai, le stesse aziende digitali dovrebbero contribuire con "...Ma non solo, perché il bonus Mobili ed Elettrodomestici 2021 serve anche a far ripartire l'economia , spingendo iad acquistare mobili ed elettrodomestici appunto, che andranno ad ...Palermo, 29 gen. (Adnkronos) - “Da lunedì 1 febbraio arriveranno nelle case e nelle aziende dei contribuenti due “regali” dal Governo Giallorosso: ...Tra le tante voci che danno diritto alle detrazioni fiscali ci sono anche le spese sostenute per i propri animali domestici. E nel 2021 si alza la soglia delle agevolazioni per chi ha in casa cani e g ...