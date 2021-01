Covid-19, Crisanti: “Ecco come sarà la prossima estate in Italia” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Covid-19, Ecco come potrebbe essere la prossima estate italiana. Il virologo Andrea Crisanti illustra il possibile scenario. Che estate sarà la prossima in Italia? Una domanda lecita e che rimbalza già nella mente di moltissimi italiani, malgrado i mesi che ancora ci separano da quest’appuntamento. Ciò che fa ben sperare, oltre una carica virale in L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 28 gennaio 2021)-19,potrebbe essere laitaliana. Il virologo Andreaillustra il possibile scenario. Chelain Italia? Una domanda lecita e che rimbalza già nella mente di moltissimi italiani, malgrado i mesi che ancora ci separano da quest’appuntamento. Ciò che fa ben sperare, oltre una carica virale in L'articolo proviene da Inews.it.

GioCo1950 : Covid: no a elezioni, scuola e spiagge. Ma sì a Sanremo con il pubblico in sala? Se Amadeus conta più di Galli e C… - OliviaNeri7 : @DSantanche Scusa cara , ma , #Crisanti è stato colpito dal Covid alla testa , invece che ai polmoni - Cesare45396379 : @DSantanche Che vuole che gliene importi a Crisanti del lavoro altrui, dopo che è quasi un anno che il lavoro è sta… - Marc852835993 : RT @andiamoviaora: #Crisantizanzarologo Quando uno abituato alle zanzare vorrebbe vietare le spiagge?? Come si permettono di sfidare l'inte… - robazzaco : Crisanti: 'L'estate 2021 al mare? Scordatevelo' -