Vaccini | rissa AstraZeneca-Ue | ‘Nessun obbligo verso l’Europa Uk ha la priorità’ Bruxelles contesta | “Obblighi morali e contrattuali”

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Da contratto “non c’è alcunl’Ue“, ma solo l’impegno a fare “del nostro meglio”. E in questo momento nemmeno una parte delle forniture dianti-Covid destinate al Regno Unito può essere dirottatai Paesi dell’Unione, perché “l’accordo con il governo Johnson è stato raggiunto tre mesi prima“. Dopo le polemiche per l’annuncio di un taglio alle prime consegne previste per febbraio, parla Pascal Soriot, amministratore delegato della casa farmaceutica. La sua versione, confermata da Downing Street, viene peròta da, che a questo punto – spiegano all’Ansa fonti Ue – chiede lo svincolo dalla clausola di segretezza per poter pubblicare il contratto. In particolare, le fonti chiariscono che non è previsto che la ...

Noovyis : (Vaccini, rissa AstraZeneca-Ue: ‘Nessun obbligo verso l’Europa. Uk ha la priorità’. Bruxelles contesta: “Obblighi m… - lucafaccio : Vaccini, rissa AstraZeneca-Ue: ‘Nessun obbligo verso l’Europa. Uk ha la priorità’. Conferma da Londra. Bruxelles: ‘… - OfficinaTorino : Quando il 'Privato è meglio del pubblico' ma se poi nel didietro lo prende l'intera unione europea, forse dovremmo… - tinas48 : Vaccini, rissa AstraZeneca-Ue: ‘Nessun obbligo verso l’Europa. Uk ha la priorità’. Conferma da Londra. Bruxelles: ‘… - Alien1it : Vaccini, rissa #AstraZeneca-Ue: ‘Nessun obbligo verso l’Europa. Uk ha la priorità’. Conferma da Londra. Bruxelles:… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini rissa

Il Fatto Quotidiano

"Go do your voodoo shit, you little donkey", la frase che gli audio hanno intercettato da parte di Zlatan Ibrahimovic a Romelu Lukaku. Uno scontro verbale durissimo. L'attaccante dell'Inter tra gli in ...Qual è il Paese europeo in cui finora sono stati somministrati più vaccini anti-Covid? Ce lo dice una classifica riportata dal Daily Mail e aggiornata al 26 gennaio 2021. Al primo posto c’è il Regno U ...