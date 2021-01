La Rai ha paura di C’è Posta per Te e cambia giorno a ‘La Canzone Segreta’ (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Come dare torto a Rai Uno? Chiunque si è scontrato contro la corrazzata C’è Posta per Te ha perso gli ascolti riguardanti la prima serata del sabato sera. Salvo qualche eccezione, come ad esempio quella di Gianni Morandi che si è presentato in mutande alla conduzione del suo varietà nel 2002, per provare a spodestare anche solo per un attimo Maria De Filippi dal trono degli ascolti (riuscendoci, per altro), gli altri programmi hanno sempre perso contro la trasmissione che ci ha fatto consumare centinaia di fazzoletti ogni sabato sera. La Canzone Segreta, format francese che qui in Italia sarà condotto da Serena Rossi, ha la stessa paura di tutti quelli che si trovano ad affrontare il programma di punta di Canale Cinque. Ora: chiedere alla bell’attrice di entrare sul palco della trasmissione in deshabille è parso eccessivo, ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Come dare torto a Rai Uno? Chiunque si è scontrato contro la corrazzata C’èper Te ha perso gli ascolti riguardanti la prima serata del sabato sera. Salvo qualche eccezione, come ad esempio quella di Gianni Morandi che si è presentato in mutande alla conduzione del suo varietà nel 2002, per provare a spodestare anche solo per un attimo Maria De Filippi dal trono degli ascolti (riuscendoci, per altro), gli altri programmi hanno sempre perso contro la trasmissione che ci ha fatto consumare centinaia di fazzoletti ogni sabato sera. LaSegreta, format francese che qui in Italia sarà condotto da Serena Rossi, ha la stessadi tutti quelli che si trovano ad affrontare il programma di punta di Canale Cinque. Ora: chiedere alla bell’attrice di entrare sul palco della trasmissione in deshabille è parso eccessivo, ...

