Juventus-Spal oggi: orario, tv, programma, streaming, probabili formazioni Coppa Italia (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Juventus-Spal oggi: in Coppa Italia è il giorno della verità. All’Allianz Stadium di Torino si sfidano gli scudettati e la rivelazione del torneo, gli estensi che, nonostante militino in Serie B, sono stati capaci di arrivare sino a questo punto del torneo. Chi la spunterà in una sfida che sino all’anno scorso voleva dire Serie A? Gli uomini di Pirlo o quelli di Pasquale Marino? La parola al campo, unico giudice supremo. In palio c’è il passaggio alle semifinali, dove ad attendere o i piemontesi o gli emiliani ci sarà l’Inter, che ieri ha eliminato il Milan nella stracittadina meneghina. Juventus-Spal, incontro valido come terzo quarto di finale della Coppa Italia 2020-2021, comincerà questa sera alle ore 20.45 e verrà trasmesso in ... Leggi su oasport (Di mercoledì 27 gennaio 2021): inè il giorno della verità. All’Allianz Stadium di Torino si sfidano gli scudettati e la rivelazione del torneo, gli estensi che, nonostante militino in Serie B, sono stati capaci di arrivare sino a questo punto del torneo. Chi la spunterà in una sfida che sino all’anno scorso voleva dire Serie A? Gli uomini di Pirlo o quelli di Pasquale Marino? La parola al campo, unico giudice supremo. In palio c’è il passaggio alle semifinali, dove ad attendere o i piemontesi o gli emiliani ci sarà l’Inter, che ieri ha eliminato il Milan nella stracittadina meneghina., incontro valido come terzo quarto di finale della2020-2021, comincerà questa sera alle ore 20.45 e verrà trasmesso in ...

