Real Betis-Real Sociedad Copa del Rey | martedì ore 21 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Illarramendi titolare

Leggi su infobetting

(Di martedì 26 gennaio 2021) La partita di sabato non ci ha deluso:si sono date battaglia a suon di gol ad Anoeta, è finita 2-2 quando ormai i baschi sembravano aver vinto. In questo momento però, i Verdiblancos hanno un Canales in stato di grazia e il talentuoso centrocampista ha ispirato anche la rimonta di InfoBetting: Scommesse Sportive e