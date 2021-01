“Magazzini musicali” | il nuovo singolo de La Municipàl fuori oggi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 26 gennaio 2021) Esce, martedì 26 gennaio, “”, la sigla dell’omonimo programma TV in onda ogni sabato pomeriggio su Rai2, realizzata da La. Il brano nasce per raccontare in pochi minuti, attraverso i suoni, l’importanza dello scrivere e produrre musica. Tutte le atmosfere presenti cercano di raccontare le diverse fasi di una produzione musicale, dall’emozione per l’arrivo di un’idea, fino al momento in cui il brano diventa la colonna sonora di una grande festa. “” de Laè la sigla dell’omonima trasmissione di RaiDue L’uscita di “” apre ilanno de La, attualmente impegnata nella speciale pubblicazione del progetto “Per ...