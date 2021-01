Covid, Andrea Crisanti lancia l’allarme sulla variante brasiliana: “Se i casi aumentano subito un lockdown duro in tutta Italia” (Di martedì 26 gennaio 2021) Covid, Andrea Crisanti: “Se i casi di variante brasiliana aumentano, subito lockdown” “Se i casi di variante brasiliana aumentano, serve subito un lockdown totale in tutta Italia”: lo dichiara senza troppi giri di parole il virologo Andrea Crisanti parlando degli ultimi sviluppi sull’epidemia di Covid. Intervistato dall’Adnkronos, il direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova ha commentato il primo caso in Italia di variante brasiliana, scoperto nella ... Leggi su tpi (Di martedì 26 gennaio 2021): “Se idi” “Se idi, serveuntotale in”: lo dichiara senza troppi giri di parole il virologoparlando degli ultimi sviluppi sull’epidemia di. Intervistato dall’Adnkronos, il direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova ha commentato il primo caso indi, scoperto nella ...

