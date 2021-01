Coppa Italia, Cristiano Ronaldo potrebbe riposare contro la Spal (Di martedì 26 gennaio 2021) Cristiano Ronaldo sarà a riposo in Juve-Spal: il portoghese potrebbe non essere convocato per il match di Coppa Italia La Juve scende in campo contro la Spal in Coppa Italia per i quarti della competizione. Andrea Pirlo farà turnover: in attacco sarà spazio a Kulusevski e Morata. Non ci sarà infatti Cristiano Ronaldo, che riposerà per poi tornare in campionato. Come spiega la Repubblica, il portoghese potrebbe addirittura non essere convocato per il match. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 26 gennaio 2021)sarà a riposo in Juve-: il portoghesenon essere convocato per il match diLa Juve scende in campolainper i quarti della competizione. Andrea Pirlo farà turnover: in attacco sarà spazio a Kulusevski e Morata. Non ci sarà infatti, che riposerà per poi tornare in campionato. Come spiega la Repubblica, il portogheseaddirittura non essere convocato per il match. Leggi su Calcionews24.com

