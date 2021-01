Bernie Sanders, l’archetipo e il meme (Di martedì 26 gennaio 2021) La cerimonia che ha inaugurato la presidenza di Joe Biden è stata anche una passerella di moda. Ma in rete ha spopolato un’altra immagine, simbolo di discontinuità con la Casa Bianca degli ultimi quattro anni. Leggi Leggi su internazionale (Di martedì 26 gennaio 2021) La cerimonia che ha inaugurato la presidenza di Joe Biden è stata anche una passerella di moda. Ma in rete ha spopolato un’altra immagine, simbolo di discontinuità con la Casa Bianca degli ultimi quattro anni. Leggi

chetempochefa : 'Scusate io non ho fatto niente, è la Rai!' @Fiorello e Bernie Sanders ?? #CTCF - chetempochefa : Oltre Lady @lucianinalitti , anche Bernie @filippala Sanders in presenza ?? #CTCF - repubblica : Usa, Bernie Sanders sfrutta i meme delle sue muffole per beneficenza - waheedatl : RT @estheticfeels: Studio Ghibli x Bernie Sanders - Marilenapas : RT @RaiNews: La sua foto è stata stampata su magliette e felpe. Il ricavato dalla vendita sarà interamente destinato ad associazioni benefi… -