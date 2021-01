Belen Rodriguez incinta, al fidanzato Antonino scappa un grido. Lei lo sblocca ma la ‘frittata’ è fatta (Di martedì 26 gennaio 2021) La storia tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbanese ha fatto passi da gigante. Dallo scorso agosto i due hanno occupato con la loro relazione le pagine deli quotidiani e dei magazine specializzati del gossip, ma evidentemente oltre alle copertine hanno pensato anche ad altro. Belen aspetta un bambino dal suo nuovo compagno. Dopo la definitiva rottura con Stefano De Martino la showgirl argentina fa sul serio con Antonino e quanto pare è incinta. La notizia, che Belen non ha confermato ma neppure smentito, si nutre di indizi. Già se ne parlava a metà gennaio con le foto e i video postati che raccontavano una relazione sempre più solida. Inoltre dallo scorso novembre i due convivono nella casa di Rodriguez e poi c’è il Natale trascorso insieme, tutti in ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 26 gennaio 2021) La storia traSpinalbanese ha fatto passi da gigante. Dallo scorso agosto i due hanno occupato con la loro relazione le pagine deli quotidiani e dei magazine specializzati del gossip, ma evidentemente oltre alle copertine hanno pensato anche ad altro.aspetta un bambino dal suo nuovo compagno. Dopo la definitiva rottura con Stefano De Martino la showgirl argentina fa sul serio cone quanto pare è. La notizia, chenon ha confermato ma neppure smentito, si nutre di indizi. Già se ne parlava a metà gennaio con le foto e i video postati che raccontavano una relazione sempre più solida. Inoltre dallo scorso novembre i due convivono nella casa die poi c’è il Natale trascorso insieme, tutti in ...

