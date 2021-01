Vinci, il deputato della Lega che paragona i ristoranti alle mense degli ospedali (Di lunedì 25 gennaio 2021) #Ioapro. Perché se le mense degli ospedali sono aperti, per quale motivo le trattorie dovrebbero rimanere chiuse? Questo paragone (assurdo) proviene dalle fila della Lega, e più precisamente dall’onorevole Gianluca Vinci, salviniano e membro della Commissione parlamentare per gli affari costituzionali e interni. Si legge nel suo post: “Continua la lotta dei ristoratori per la sopravvivenza! mense degli ospedali aperte mentre le Trattorie chiuse per Covid???”. E poi l’hashtag: #ioapro. Da alcuni giorni infatti il deputato si vanta sulla propria di pagina Facebook di aderire alla campagna di quanti – infrangendo quanto previsto dai decreti – vanno contro la legge. E così pensa bene di ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) #Ioapro. Perché se lesono aperti, per quale motivo le trattorie dovrebbero rimanere chiuse? Questo paragone (assurdo) proviene dfila, e più precisamente dall’onorevole Gianluca, salviniano e membroCommissione parlamentare per gli affari costituzionali e interni. Si legge nel suo post: “Continua la lotta dei ristoratori per la sopravvivenza!aperte mentre le Trattorie chiuse per Covid???”. E poi l’hashtag: #ioapro. Da alcuni giorni infatti ilsi vanta sulla propria di pagina Facebook di aderire alla campagna di quanti – infrangendo quanto previsto dai decreti – vanno contro la legge. E così pensa bene di ...

Il parlamentare salviniano ha sposato la campagna dei ristoratori #ioapro, andando contro quanto previsto dal Dpcm in vigore. E, paragonando ospedali a trattorie.

