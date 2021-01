Sardegna, assessore regionale: “Chiesto al Governo di tornare in zona gialla” (Di lunedì 25 gennaio 2021) “Ho parlato con il ministro Speranza, abbiamo interlocuzioni costanti, stiamo provando a convincerlo a fare un passo indietro, a far rientrare la Sardegna in zona gialla“. Lo ha dichiarato l’assessore regionale Mario Nieddu in un’intervista all’Unione Sarda. La Regione Sardegna è entrata in zona arancione da domenica a causa del superamento della soglia critica delle terapie intensive. “Non ha nessun senso metterci in arancione, ci auguriamo che possa firmare una nuova ordinanza sulla base della situazione attuale, e non della settimana 11-17 gennaio. Devo dire che per il momento purtroppo non è propenso a farci cambiare colore, vedremo come procedere – ha precisato -. Il dato sulle nuove terapie intensive lo abbiamo inviato sabato, quando sono state aperte. Prima non ... Leggi su sportface (Di lunedì 25 gennaio 2021) “Ho parlato con il ministro Speranza, abbiamo interlocuzioni costanti, stiamo provando a convincerlo a fare un passo indietro, a far rientrare lain“. Lo ha dichiarato l’Mario Nieddu in un’intervista all’Unione Sarda. La Regioneè entrata inarancione da domenica a causa del superamento della soglia critica delle terapie intensive. “Non ha nessun senso metterci in arancione, ci auguriamo che possa firmare una nuova ordinanza sulla base della situazione attuale, e non della settimana 11-17 gennaio. Devo dire che per il momento purtroppo non è propenso a farci cambiare colore, vedremo come procedere – ha precisato -. Il dato sulle nuove terapie intensive lo abbiamo inviato sabato, quando sono state aperte. Prima non ...

