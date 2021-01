Roma. Bando per la gestione del servizio di trasporto scolastico comunale (Di lunedì 25 gennaio 2021) Nuovo Bando di gara per la gestione del servizio di trasporto scolastico di Roma Capitale riservato agli alunni delle scuole dell’infanzia comunali e statali, agli alunni delle scuole primarie e secondarie statali di primo grado del territorio cittadino e agli alunni con disabilità anche delle scuole secondarie di secondo grado. L’appalto sarà effettivo dal 15 settembre 2021 per la durata di 8 anni scolastici. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato il 1° febbraio 2021 entro le ore 10.30. Il nuovo Bando voluto dall’Amministrazione punta al rispetto ambientale e all’accessibilità inclusiva. Per contribuire al rispetto dell’ambiente, tutti i mezzi impiegati dovranno essere almeno Euro 6.2. Sono inoltre previsti punteggi premianti per gli operatori ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 25 gennaio 2021) Nuovodi gara per ladeldidiCapitale riservato agli alunni delle scuole dell’infanzia comunali e statali, agli alunni delle scuole primarie e secondarie statali di primo grado del territorio cittadino e agli alunni con disabilità anche delle scuole secondarie di secondo grado. L’appalto sarà effettivo dal 15 settembre 2021 per la durata di 8 anni scolastici. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato il 1° febbraio 2021 entro le ore 10.30. Il nuovovoluto dall’Amministrazione punta al rispetto ambientale e all’accessibilità inclusiva. Per contribuire al rispetto dell’ambiente, tutti i mezzi impiegati dovranno essere almeno Euro 6.2. Sono inoltre previsti punteggi premianti per gli operatori ...

CasilinaNews : Servizio Civile Universale, integrazione al Bando di Roma Capitale per l'Anno 2021/2022. Sono 30 i progetti capitol… - sologiuma : Scopriamo il marciume che c'è ancora, dobbiamo metterli al bando.. Altro che conquistare Roma.. La capitale non la… - SindacatoAdP : Si terranno presso l'Ergife Palace Hotel a Roma i quiz del bando di concorso pubblico per esami e titoli di 1350 a… - SindacatoAdP : 1350 ALLIEVI AGENTI – Si terranno presso l'Ergife Palace Hotel a Roma i quiz del bando di concorso pubblico per… - ofiucus : @valy_s Per essere stato pubblicato il Bando il 21/01/2021 deve essere stato applicato non meno di 3 mesi prima.… -