I tre decreti penali di condanna per gli insulti all’assessora

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 25 gennaio 2021) L’assessora del Comune di Pianoro Silvia Benaglia durante la campagna elettorale per la Regione Emilia Romagna era finita nel mirino degli haters che l’avevano pesantemente insultata. All’epoca raccontavamo come Benaglia era finita sulla pagina Facebook di Salvini: Benaglia era insieme a due amiche in piazza Maggiore per l’iniziativa delle sardine. Le scattano una foto in cui appare sorridente. Ma lei è assessora in una giunta a guida Pd e così esce un primo post sui social di Salvini dal titolo: «Se gratti il sardino, trovi il piddino». Dopo qualche ora, però, il post viene aggiornato. Al viso dell’assessora viene accostato il simbolo del Pd e viene rintracciato un commento scritto su Facebook qualche tempo fa, in cui si sottolineano le parole: «Delinquenti prestati alla politica». Così la foto di Silvia Benaglia diventa una specie di “manifesto”, sotto la scritta: «Le sardine? Odore ...