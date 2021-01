Governo: Zingaretti, 'scelta Renzi ha materializzato rischio voto anticipato' (Di lunedì 25 gennaio 2021) Eoma, 25 gen. Adnkronos) - "E' stata la scelta di Matteo Renzi con l'apertura della crisi a materializzare il rischio di scivolare verso le elezioni anticipate". Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, alla web radio dem 'Immagina'. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Eoma, 25 gen. Adnkronos) - "E' stata ladi Matteocon l'apertura della crisi a materializzare ildi scivolare verso le elezioni anticipate". Lo dice il segretario del Pd, Nicola, alla web radio dem 'Immagina'.

forza_italia : ?Recovery plan ?Piano vaccinazioni ?Crisi economica ?Crisi di governo Conte, Di Maio e Zingaretti sono FUORI TEMP… - matteosalvinimi : Prorogate indagini su Zingaretti per le nomine Asl in Lazio. I cittadini meritano chiarezza e rapidità, anche per l… - Giorgiolaporta : Hanno ‘solo’ indagato il Segretario del #PD, principale forza di #Governo; cosa ci sarà mai da scrivere sui giornal… - gaetanovetri1 : @La7tv @GoffredoBettini Serve un governo più stabile appoggiato da renzi ,Berlusconi, Zingaretti - ImolaOggi : Pd ossessionato dalla UE, tutto il resto non conta. Zingaretti: 'Avanti con Conte per un governo europeista' -