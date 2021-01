Di Maio uccide l’italiano in diretta tv. E la Annunziata tace allibita (video) (Di lunedì 25 gennaio 2021) “Di Maio non era un secchione, ma uno studente brillante”. Antonio Cassese, insegnante di Storia e Filosofia al liceo di Pomigliano D’Arco dove ha studiato il ministro degli Esteri, se lo ricordava così. Il professore napoletano è in pensione. La memoria deve avrlo tratto in inganno e forse fa confusion. Non a caso, l’insegnante d’italiano di Di Maio non si è mai voluta esporre pubblicamente coi giornali. E ne ha ben d’onde. Chi si vanterebbe di un allievo simile? L’ultimo, l’ennesimo, clamoroso strafalcione linguistico, è andato in onda domenica pomeriggio in diretta tv. “Qualora Renzi… staccava la spina” Da Lucia Annunziata, Di Maio ha strapazzato per l’ennesima volta l’italiano. La conduttrice di In Mezz’ora gli pone una domanda sul Conte-Ter e lui scandisce: “Qualora Renzi staccava ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 25 gennaio 2021) “Dinon era un secchione, ma uno studente brillante”. Antonio Cassese, insegnante di Storia e Filosofia al liceo di Pomigliano D’Arco dove ha studiato il ministro degli Esteri, se lo ricordava così. Il professore napoletano è in pensione. La memoria deve avrlo tratto in inganno e forse fa confusion. Non a caso, l’insegnante d’italiano di Dinon si è mai voluta esporre pubblicamente coi giornali. E ne ha ben d’onde. Chi si vanterebbe di un allievo simile? L’ultimo, l’ennesimo, clamoroso strafalcione linguistico, è andato in onda domenica pomeriggio intv. “Qualora Renzi… staccava la spina” Da Lucia, Diha strapazzato per l’ennesima volta. La conduttrice di In Mezz’ora gli pone una domanda sul Conte-Ter e lui scandisce: “Qualora Renzi staccava ...

BallettiRoberto : RT @SecolodItalia1: Di Maio uccide l’italiano in diretta tv. E la Annunziata tace allibita (video) - SecolodItalia1 : Di Maio uccide l’italiano in diretta tv. E la Annunziata tace allibita (video) - SPQR76070136 : RT @carlakak: @aniello7779 No ,le dico ciò che Di Maio ha detto a FI nel 18 e all'Udc ieri: Non vogliamo nè mafiosi nè amici dei mafiosi; C… - Lillo68904581 : RT @carlakak: @aniello7779 No ,le dico ciò che Di Maio ha detto a FI nel 18 e all'Udc ieri: Non vogliamo nè mafiosi nè amici dei mafiosi; C… - Pincopanco999 : RT @carlakak: @aniello7779 No ,le dico ciò che Di Maio ha detto a FI nel 18 e all'Udc ieri: Non vogliamo nè mafiosi nè amici dei mafiosi; C… -

Ultime Notizie dalla rete : Maio uccide Di Maio uccide l'italiano in diretta tv. E la Annunziata tace allibita... Il Secolo d'Italia Cinque anni fa la scomparsa di Giulio Regeni, Mattarella: “L'Egitto dia risposte adeguate”

Il 25 gennaio 2016 Giulio inviò dall'Egitto il suo ultimo sms. Fu poi trovato il suo cadavere, torturato. Il Capo dello Stato: “Vengano ricostruite le responsabilità. Rinnovo la solidarietà ai genitor ...

Cinque anni fa il rapimento di Giulio Regeni

Cinque anni fa, al Cairo si perdevano per sempre le tracce di Giulio Regeni, il giovane ricercatore dell'Università di Cambridge ritrovato poi senza vita il 3 ...

Il 25 gennaio 2016 Giulio inviò dall'Egitto il suo ultimo sms. Fu poi trovato il suo cadavere, torturato. Il Capo dello Stato: “Vengano ricostruite le responsabilità. Rinnovo la solidarietà ai genitor ...Cinque anni fa, al Cairo si perdevano per sempre le tracce di Giulio Regeni, il giovane ricercatore dell'Università di Cambridge ritrovato poi senza vita il 3 ...