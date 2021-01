Sanremo 2021, Fiorello da Fazio: 'Amadeus mi ha detto: 'se mi contagio prima del Festival lo conduci tu'' (Di domenica 24 gennaio 2021) 'Io credo che il 2021 sarà la fine della mia carriera. Sarà il disastro totale perché Amadeus mi porterà alla rovina. Mi chiama la mattina e mi dice: 'mettiamo tutto il pubblico in una nave'. Poi dopo ... Leggi su leggo (Di domenica 24 gennaio 2021) 'Io credo che ilsarà la fine della mia carriera. Sarà il disastro totale perchémi porterà alla rovina. Mi chiama la mattina e mi dice: 'mettiamo tutto il pubblico in una nave'. Poi dopo ...

