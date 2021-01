Domenica In, Lino Guanciale racconta “Il Commissario Ricciardi” (Di domenica 24 gennaio 2021) “Il Commissario Ricciardi” è la nuova fiction di Rai Uno in onda da domani con la quale Lino Guanciale ritorna in televisione Domani sera su Rai Uno debutta “Il Commissario Ricciardi”, la nuova fiction italiana con protagonista Lino Guanciale. Lasciati i panni del Dottor Conforti in “L’allieva”, l’attore ritorna in prima serata con un progetto tutto italiano basato sui libri dello scrittore campano Maurizio Di Giovanni. In occasione della prima puntata, Mara Venier ha ospitato nel suo salotto Lino Guanciale per parlare del nuovo progetto. L’attore con il fascino da bravo ragazzo e gli occhi color cielo limpido, ha subito raccontato. Leggi anche–> Il Commissario ... Leggi su 361magazine (Di domenica 24 gennaio 2021) “Il” è la nuova fiction di Rai Uno in onda da domani con la qualeritorna in televisione Domani sera su Rai Uno debutta “Il”, la nuova fiction italiana con protagonista. Lasciati i panni del Dottor Conforti in “L’allieva”, l’attore ritorna in prima serata con un progetto tutto italiano basato sui libri dello scrittore campano Maurizio Di Giovanni. In occasione della prima puntata, Mara Venier ha ospitato nel suo salottoper parlare del nuovo progetto. L’attore con il fascino da bravo ragazzo e gli occhi color cielo limpido, ha subitoto. Leggi anche–> Il...

