Beautiful anticipazioni | Ridge sospetta e Hope sta per cedere | cosa accadrà?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 24 gennaio 2021) Pronti a scoprire chesuccederà nella puntata didi domani, 25 gennaio 2021?a Los Angeles dopo una festa di Halloween parecchio particolare? Abbiamo visto che Thomas ha fatto la sua proposta indecente ache sembra essere disposta a tutto pur di ottenere l’affidamento del piccolo Douglas, anche a passare una notte di passione con l’uomo che tanto male le ha fatto tradendo quindi Liam? Il giovane Spencer non immagina nulla di tutto questo ma sta passando la serata insieme alle sue due figlie e a Steffy, per la quale si rende conto di provare ancora, un sentimento molto forte…ha deciso di informare Brooke di quello che sta succedendo e le dice che se anche la festa è finita,non è ancora tornata a casa ma è in camera con ...