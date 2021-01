Vietri sul Mare | in dirittura d’arrivo i lavori alla scuola di Dragonea FOTO

(Di sabato 23 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoProseguono a ritmo continuo presso il Comune disulper realizzare laelementare di. Da qui ad un paio di mesi, anche se con un po’ di ritardo dovuto all’emergenza COVID-19, l’intervento che riguarda la messa in sicurezza degli ambienti scolastici e la fruibilità degli stessi secondo la nuova normativa, potrà essere consegnatopopolazione. Il Comune diper la realizzazione dell’intervento ha beneficiato di un finanziamento di 1.077.000 €. Ierano partiti a febbraio dello scorso anno prima dell’emergenza Covid: tra gli interventi previsti, anche la realizzazione di nuovi servizi igienici a misura di bambini disabili. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

