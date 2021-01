Lombardia e Sardegna in arancione da domenica, la nuova mappa e i divieti dal 24 gennaio (Di sabato 23 gennaio 2021) Il Ministero della Salute ha firmato le due ordinanze che faranno cambiare di colore due Regioni già a partire da domenica 24 gennaio: Lombardia e Sardegna passeranno alla zona arancione. La conferenza dell’Istituto superiore di sanità è stata rimandata a oggi (sarebbe dovuta essere il venerdì come di consueto, ndr), ma i cambi di colore in base alla situazione Coronavirus si sono dunque già profilati. Stando a quel che emerge dalla bozza del monitoraggio settimanale, sono 4 le Regioni/PPAA a rischio alto (zona rossa), contro le 11 della settimana scorsa, 11 quelle a rischio moderato (di cui 5 ad alto rischio peggioramento) e 6 quelle a rischio basso. Come da nuovo Dpcm, la classificazione del rischio viene stilata considerando l’incidenza per 100 mila abitanti, i nuovi casi segnalati nella ... Leggi su open.online (Di sabato 23 gennaio 2021) Il Ministero della Salute ha firmato le due ordinanze che faranno cambiare di colore due Regioni già a partire da24passeranno alla zona. La conferenza dell’Istituto superiore di sanità è stata rimandata a oggi (sarebbe dovuta essere il venerdì come di consueto, ndr), ma i cambi di colore in base alla situazione Coronavirus si sono dunque già profilati. Stando a quel che emerge dalla bozza del monitoraggio settimanale, sono 4 le Regioni/PPAA a rischio alto (zona rossa), contro le 11 della settimana scorsa, 11 quelle a rischio moderato (di cui 5 ad alto rischio peggioramento) e 6 quelle a rischio basso. Come da nuovo Dpcm, la classificazione del rischio viene stilata considerando l’incidenza per 100 mila abitanti, i nuovi casi segnalati nella ...

