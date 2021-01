Boccia: 'No accanimento terapeutico, senza maggioranza si va alle urne' (Di sabato 23 gennaio 2021) 'Il Parlamento è chiamato ad assumersi delle responsabilità. Se ci sono i numeri ci sarà una maggioranza. Se no, non si può fare accanimento terapeutico'. Così Francesco Boccia, ministro per gli ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 23 gennaio 2021) 'Il Parlamento è chiamato ad assumersi delle responsabilità. Se ci sono i numeri ci sarà una. Se no, non si può fare'. Così Francesco, ministro per gli ...

MediasetTgcom24 : Boccia: 'No accanimento terapeutico, senza maggioranza si va alle urne' #FrancescoBoccia - popoloZeta : RT @MediasetTgcom24: Boccia: 'No accanimento terapeutico, senza maggioranza si va alle urne' #FrancescoBoccia - AM74A1 : RT @MediasetTgcom24: Boccia: 'No accanimento terapeutico, senza maggioranza si va alle urne' #FrancescoBoccia - DoctorSassaroli : @MediasetTgcom24 No accanimento terapeutico? Boccia voi state dando ossigeno al governo che è sotto due metri di te… - ImpieriFilippo : RT @tempoweb: No accanimento terapeutico. Il ministro Boccia non fa sconti a Conte #francescoboccia #giuseppeconte #iltempoquotidiano http… -

Ultime Notizie dalla rete : Boccia accanimento Boccia: "No accanimento terapeutico, senza maggioranza si va alle urne" TGCOM Boccia: "No accanimento terapeutico, senza maggioranza si va alle urne"

"Il Parlamento è chiamato ad assumersi delle responsabilità. Se ci sono i numeri ci sarà una maggioranza. Se no, non si può fare accanimento terapeutico". Così Francesco Boccia, ...

No accanimento terapeutico. Il ministro Boccia non fa sconti a Conte

«Il Parlamento è chiamato ad assumersi le proprie responsabilità, se ci sono i numeri c’è una maggioranza. Se no, ...

"Il Parlamento è chiamato ad assumersi delle responsabilità. Se ci sono i numeri ci sarà una maggioranza. Se no, non si può fare accanimento terapeutico". Così Francesco Boccia, ...«Il Parlamento è chiamato ad assumersi le proprie responsabilità, se ci sono i numeri c’è una maggioranza. Se no, ...