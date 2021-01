Scorie nucleari, mettiamo il caso che qualcuno le prenda: il problema sarebbe solo rimandato (Di giovedì 21 gennaio 2021) Brian di Nazareth è uno dei miei film preferiti. Molte scene rappresentano le assurdità del nostro vivere, come la lotta contro la realtà che fa dire a Sten di essere oppresso perché non è una donna e non può avere figli. Dove lo vuoi far crescere tuo figlio? gli dicono. In un barattolo? È inutile ingaggiare lotte contro la realtà, meglio scendere a patti, perché tanto vince sempre lei. L’Italia ha detto due volte no al nucleare, di fronte a dure realtà che hanno provato la scelleratezza di questa scelta. Ma qualche centrale l’avevamo già costruita, e ha prodotto Scorie. Inoltre in medicina e in altri campi di ricerca si fa ampio uso di materiale radioattivo. Le Scorie nucleari ci sono: è una realtà che non ci piace, ma c’è, e negarla è inutile. Le Scorie nucleari sono state accumulate in siti non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) Brian di Nazareth è uno dei miei film preferiti. Molte scene rappresentano le assurdità del nostro vivere, come la lotta contro la realtà che fa dire a Sten di essere oppresso perché non è una donna e non può avere figli. Dove lo vuoi far crescere tuo figlio? gli dicono. In un barattolo? È inutile ingaggiare lotte contro la realtà, meglio scendere a patti, perché tanto vince sempre lei. L’Italia ha detto due volte no al nucleare, di fronte a dure realtà che hanno provato la scelleratezza di questa scelta. Ma qualche centrale l’avevamo già costruita, e ha prodotto. Inoltre in medicina e in altri campi di ricerca si fa ampio uso di materiale radioattivo. Leci sono: è una realtà che non ci piace, ma c’è, e negarla è inutile. Lesono state accumulate in siti non ...

SergioCosta_min : Alle ore 23.00, sarò ospite in diretta su @RaiTre nella trasmissione #TitoloV. Tema: Carta Nazionale delle Aree Po… - ComunediSorso : Sorso dice “No” allo stoccaggio di scorie nucleari in #Sardegna Leggi tutto -> - BioAmerina : ?? Al via i lavori del Comitato tecnico del Biodistretto della Via Amerina per la consultazione indetta dalla SOGIN… - Centotorri : #100torri 'DEPOSITO DI SCORIE NUCLEARI NAZIONALE, I SINDACI CONTESTANO I SITI PIEMONTESI' - elisadalbosco : RT @elisadalbosco: Dove seppelliamo le scorie nucleari? -