Real Sociedad, fine del calvario per Illaramendi: in campo dopo 509 giorni (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il centrocampista della Real Sociedad, Asier Illaramendi, è sceso in campo dopo un calvario di 17 mesi. Lo spagnolo, dopo la parentesi al Real Madrid, era ritornato dover era cresciuto calcisticamente, ma dal 2019 è stato vittima di continui problemi fisici, in particolare un fastidioso dolore alla caviglia. Sono stati 509 i giorni di assenza dal manto verde. Illaramendi è stato schierato titolare dal tecnico Imanol Alguacil per la partita contro il Cordoba giocando tutto il primo tempo. Su Twitter il calciatore ha commentato la sua gioia: «Sono stati momenti difficili. Ero impotente, ma ora posso essere felice. Sono contento di poter gioire di nuovo e provare queste emozioni. C’è ancora tanto da fare. Grazie a tutti ... Leggi su sportface (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il centrocampista della, Asier, è sceso inundi 17 mesi. Lo spagnolo,la parentesi alMadrid, era ritornato dover era cresciuto calcisticamente, ma dal 2019 è stato vittima di continui problemi fisici, in particolare un fastidioso dolore alla caviglia. Sono stati 509 idi assenza dal manto verde.è stato schierato titolare dal tecnico Imanol Alguacil per la partita contro il Cordoba giocando tutto il primo tempo. Su Twitter il calciatore ha commentato la sua gioia: «Sono stati momenti difficili. Ero impotente, ma ora posso essere felice. Sono contento di poter gioire di nuovo e provare queste emozioni. C’è ancora tanto da fare. Grazie a tutti ...

Il centrocampista della Real Sociedad, Asier Illaramendi, ha messo fine al calvario di infortuni. È tornato in campo dopo 509 giorni.

Fine dell’incubo per Asier Illarramendi, vittima dal 2019 di costanti problemi fisici. Nella serata della sua Real Sociedad contro il Cordoba è tornato in campo a dirigere la difesa quasi 17 mesi dopo ...

