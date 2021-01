Melania Trump rompe la tradizione: non scrive i ringraziamenti allo staff, li firma solo (Di giovedì 21 gennaio 2021) La first lady Melania Trump non ha scritto personalmente i biglietti di ringraziamento al personale della Casa Bianca che si è preso cura di lei e della sua famiglia per quattro anni, secondo due fonti a conoscenza dei fatti citate da Cnn. I ringraziamenti sarebbero stati scritti da un membro dello staff dell’ala est incaricato da Trump di svolgere il compito a nome della first lady. È tradizione che le First Lady - e a volte anche i presidenti - scrivano biglietti o brevi lettere di ringraziamento al personale domestico, magari ricordando aneddoti personali che poi diventano preziosi ricordi per chi le riceve. Stavolta, secondo fonti Cnn, Melania si è limitata ad apporre la sua firma ai biglietti che erano stati scritti da qualcuno del suo ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 21 gennaio 2021) La first ladynon ha scritto personalmente i biglietti di ringraziamento al personale della Casa Bianca che si è preso cura di lei e della sua famiglia per quattro anni, secondo due fonti a conoscenza dei fatti citate da Cnn. Isarebbero stati scritti da un membro dellodell’ala est incaricato dadi svolgere il compito a nome della first lady. Èche le First Lady - e a volte anche i presidenti - scrivano biglietti o brevi lettere di ringraziamento al personale domestico, magari ricordando aneddoti personali che poi diventano preziosi ricordi per chi le riceve. Stavolta, secondo fonti Cnn,si è limitata ad apporre la suaai biglietti che erano stati scritti da qualcuno del suo ...

matteosalvinimi : Dare tranquillamente della ESCORT in diretta a Melania Trump è indegno di un “uomo” e del “servizio pubblico” Rai.… - VittorioSgarbi : Tengono fuori dalla Rai Mauro Corona ma tacciono su questo. - stanzaselvaggia : Che per una battuta sui capelli disordinati della Botteri si siano scatenate le guerre puniche e che per “escort” a… - specialone27097 : RT @DavelloStefano: #Friedman dà della #escort a Melania #Trump. Sicuramente si può dire che questo sia un lavoro più dignitoso di quello… - ChiaraG_1996 : 1. #Salvini paragona la #Boldrini ad una bambola gonfiabile: Salvini è uno stronzo. 2. Salvini si schiera contro… -