LIVE Italia-Slovacchia 19-3, Preolimpico pallanuoto in DIRETTA: le azzurre non fanno calcoli e dominano (Di giovedì 21 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7’33” GOL QUEIROLO! Conclusione da lontano di Queirolo che sorprende il portiere slovacco: 19-3 INIZIO ULTIMO QUARTO 0’08” GOL GARIBOTTI! A pochi secondi dal termine Garibotti gira in rete dalla media distanza e fissa il punteggio sul 18.3 al termine del terzo quarto 2’07” GOL QUEIROLO! La diagonale vincente di Queirolo dal versante destro! 17-3 2’59” GOL AIELLO! Riceve palla dalla corta distanza, si gira e scarica in rete: 16-3 4’59”: Ancora gol di Stankovianska per la Slovacchia: 15-3 5’32” Rete della Slovacchia di Stankovianska: 15-2 6’02” GOL BIANCONI! Riceve palla Bianconi e lascia partire un tiro che sbatte sotto la traversa e segna 7’16” GOL PALMIERI! La sciarpa della centroboa che non lascia scampo al portiere avversario INIZIO TERZO QUARTO All’intervallo lungo ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7’33” GOL QUEIROLO! Conclusione da lontano di Queirolo che sorprende il portiere slovacco: 19-3 INIZIO ULTIMO QUARTO 0’08” GOL GARIBOTTI! A pochi secondi dal termine Garibotti gira in rete dalla media distanza e fissa il punteggio sul 18.3 al termine del terzo quarto 2’07” GOL QUEIROLO! La diagonale vincente di Queirolo dal versante destro! 17-3 2’59” GOL AIELLO! Riceve palla dalla corta distanza, si gira e scarica in rete: 16-3 4’59”: Ancora gol di Stankovianska per la: 15-3 5’32” Rete delladi Stankovianska: 15-2 6’02” GOL BIANCONI! Riceve palla Bianconi e lascia partire un tiro che sbatte sotto la traversa e segna 7’16” GOL PALMIERI! La sciarpa della centroboa che non lascia scampo al portiere avversario INIZIO TERZO QUARTO All’intervallo lungo ...

franzrusso : #DataCenterHandsOn live il #27gennaio alle 11:00 e sarà l'occasione per comprendere come funziona un #datacenter ne… - juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte! È iniziato il Derby d’Italia! Forza ragazzi, con determinazione e #FINOALLAFINE! ?? ???? LI… - fanpage : Renata Polverini vota sì alla fiducia e lascia Forza Italia #Camera - CrazyJeany : @ilrabazzone @fdefranco1976 @PoliticaPerJedi @BentivogliMarco E che sta al governo, al contrario di Italia live by the moment - AngeloAquilante : In #diretta #live dalla Presidenza del consiglio dei ministri come tutte le sere va in onda il #becchino #Arcuri… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Italia LIVE Italia-Slovacchia 17-3, Preolimpico pallanuoto in DIRETTA: le azzurre non fanno calcoli e dominano OA Sport Le news di oggi: Still Corners, Weezer, Goat Girl, Balthazar, Deap Vally, Paul Jacobs

Continuano le cancellazioni o i rinvii per i live previsti nella prima parte dell’anno (l ... non si potrà non prendere in considerazione l’unica data italiana degli Still Corners. Greg Hughes e Tessa ...

LIVE Italia-Slovacchia 9-1, Preolimpico pallanuoto in DIRETTA: le azzurre non fanno calcoli e dominano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3'42" GOL TABANI! Buona circolazione delle azzurre che linbera Tabani da centro, bella conclusione e gol: 9-1 4'37" GOL CHIAPPINI! Si difensono senza problemi ...

Continuano le cancellazioni o i rinvii per i live previsti nella prima parte dell’anno (l ... non si potrà non prendere in considerazione l’unica data italiana degli Still Corners. Greg Hughes e Tessa ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3'42" GOL TABANI! Buona circolazione delle azzurre che linbera Tabani da centro, bella conclusione e gol: 9-1 4'37" GOL CHIAPPINI! Si difensono senza problemi ...