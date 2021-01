Roma-Spezia, disastro sui cambi. Ma Pellegrini aveva avvertito: “Questo è il sesto” (VIDEO) (Di mercoledì 20 gennaio 2021) “Ne parleremo internamente”. Così Fonseca ha commentato lo spiacevole episodio sui cambi in Roma-Spezia che costerà ai giallorossi il 3-0 a tavolino. Un esito che non cambia la sostanza, visto il 4-2 inflitto dai bianconeri ai supplementari. Ma che costringe il club a fare i conti col secondo pasticcio regolamentare dopo il caso Diawara a Verona. Un episodio ancor più grave visto che Lorenzo Pellegrini aveva già intravisto il potenziale di pericolo: “E’ il sesto (cambio n.d.r.), siete sicuri?”. Inascoltato, il capitano. Forse la Roma dovrebbe ripartire proprio da chi a Trigoria ci è cresciuto. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 20 gennaio 2021) “Ne parleremo internamente”. Così Fonseca ha commentato lo spiacevole episodio suiinche costerà ai giallorossi il 3-0 a tavolino. Un esito che nona la sostanza, visto il 4-2 inflitto dai bianconeri ai supplementari. Ma che costringe il club a fare i conti col secondo pasticcio regolamentare dopo il caso Diawara a Verona. Un episodio ancor più grave visto che Lorenzogià intravisto il potenziale di pericolo: “E’ ilo n.d.r.), siete sicuri?”. Inascoltato, il capitano. Forse ladovrebbe ripartire proprio da chi a Trigoria ci è cresciuto. SportFace.

