Meteo sballato dalla Nina per la Primavera 2021

(Di mercoledì 20 gennaio 2021)per la.Uno degli elementi che sta condizionando la stagione invernale è senz’altro la, ovvero quell’anomalo raffreddamento del Pacifico equatoriale capace di condizionare l’intera circolazione emisferica seppur con effetti talvolta imprevedibili. Diciamo che nel Nord America i risvolticlimatici sono diretti, mentre in Europa la presenza dell’Oceano Atlantico può andare a smorzarne gli effetti. Tradotto in soldoni, una delle implicazioni principali dellaè la comparsa di un possente Anticiclone sul Pacifico settentrionale. Ed è ciò che sta accadendo quest’anno. Struttura in grado di modulare il cosiddetto “jet stream”, ovvero le correnti d’alta quota che in base al posizionamento dell’Alta Pressione ...