Andrea Agnelli nuovo presidente della Media company Serie A? L'ipotesi (Di mercoledì 20 gennaio 2021) di un nuovo ruolo per il numero uno della Juventus La Media company della Serie A – che nascerà in accordo con i fondi di private equity (la cordata formata da Cvc, Advent e Fsi) in rappresentanza dei dei 20 club del campionato – sta prendendo forma. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24 Secondo il Sole 24 Ore nell'assemblea di Lega di domani si definirà la a governance della newco dove i private equity avranno il 10% del capitale. All'interno dei club si sta discutendo anche del nuovo presidente della MediaCo che potrebbe essere Andrea Agnelli, un profilo molto apprezzato da molte società ma che non si è ancora candidato ufficialmente.

Spazio_J : CeF - Andrea Agnelli non sarà al Mapei Stadium per la Supercoppa stasera: il motivo - - Valeria23549267 : Importa sicuramente a te della Juve più di Andrea agnelli sono d'accordo. Abbiamo un presidente incompetente. Per t… - junews24com : Andrea Agnelli nuovo presidente della Media company Serie A? L'ipotesi - - LuigiTironel7 : @Sgang198 Andrea Agnelli è il vero fuoriclasse di questo ciclo -